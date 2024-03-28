Manisa'da 'sahte avukat' operasyonu. 5 tutuklama

Kaynak: DHA
Manisa'da 'sahte avukat' operasyonu. 5 tutuklama
Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtarak bir vatandaşı farklı tarihlerde toplam 500 bin TL dolandıran 5 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtan kişiler S.B. (34) isimli bir vatandaştan farklı tarihlerde araç alım satımı bahanesiyle para istedi.

S.B., kendisinden istenilen parayı avukat sandığı kişilere vermek için farklı tarihlerde bankadan kredi çekti. Toplamda yaklaşık 500 bin TL'lik kredi çeken ve çektiği parayı sahte avukatlara veren S.B., daha sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.

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5 KİŞİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, D.İ. (33), E.S. (38), Ö.B. (36), Ö.A. (27) ve S.A. (21) isimli şüphelileri tespit etti. Ekipler operasyon düzenleyerek 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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