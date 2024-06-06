Manisa’da seyir halindeki halk otobüsünde yangın paniği

Olay, saat 17.45 civarında İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki Kavacık rampalarında meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 45 AG 529 plakalı otobüs, İzmir'den Uşak yönüne giderken, arka bölümünden aniden alevler yükselmeye başladı. Yangını erken fark eden otobüs şoförü, aracı hemen emniyet şeridine çekerek yolcuları hızla tahliye etti.

Çevreden geçen vatandaşlar yangın tüpleriyle, itfaiye ekipleri ise profesyonel müdahale ile yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, otobüste maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.