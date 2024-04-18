Manisa'da su fiyatları düştü, kartlı sayaç zorunluluğu kaldırıldı

Alınan kararlarla birlikte Manisa'da su fiyatları ilk 2 ton için 1 liraya düşürüldü, diğer kademelerde ise yüzde 30 indirim uygulanacak. Ayrıca, yıllardır vatandaşları zorlayan kartlı sayaç uygulamasına da son verildi.

2 TON SU 1 LİRA, SONRAKİ KADEMELERDE %30 İNDİRİM

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Olağanüstü Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, "Seçim sürecinde verdiğimiz sözleri yerine getiriyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Zeyrek, "31 Mart Yerel Seçimlerinde de Manisalıların bizi bu göreve seçmesiyle ilk 2 ton suyun 1 TL, sonraki kademelerde de yüzde 30 indirim uygulayacağımızın ve kartlı sayaç zorunluluğunu ortadan kaldıracağımızın sözünü vermiştik. Sağ olsun hemşerilerimiz büyük bir destekle bizleri bu göreve seçti. Hepsine bir kere daha teşekkür ediyorum. Bugün, halkımızın aile ekonomisine önemi bir katkı sağlayacak olan ilk 2 ton su 1 TL sözümüzü yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

KARTLI SAYAÇ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Zeyrek, kartlı sayaç zorunluluğunun da kaldırıldığını açıkladı. Zeyrek, "Aynı zamanda bir dayatma haline gelen, vatandaşlarımız için çileye dönüşen zorunlu kartlı sayaç uygulamasına da siz değerli meclis üyelerimizin oylarıyla son veriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilimiz genelinde mesken ve türevlerinde insani kullanım hakkı olan suyun, ilk 2 tonunu 1 TL’den vereceğiz. Sonraki kademelerde ise yine söz verdiğim gibi suyumuzu yüzde 30 indirimli olarak halkımıza ulaştıracağız. Kurulumuzda alınacak kararla yeni fiyat tarifemizi 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Manisa il genelinde uygulamaya başlayacağız. Kartlı sayaçla ilgili olarak yaptığımız düzenleme ile de; Birazdan Genel Kurulumuzda alacağımız karar ile kartlı sayaç zorunluluğuna son vereceğimizi umuyorum. Halkımızın istemediği bir uygulamayı mecbur bırakarak bir yönetim anlayışı sürdürmeyeceğimizi de ifade etmiştik. Manisalılar artık su sayaçları konusunda kendi kararlarını verme özgürlüğüne sahip olacak" dedi.

CEMEVLERİNDEN SU ÜCRETİ ALINMAYACAK

Zeyrek, konuşmasının son bölümünde cemevlerinden su ücreti alınmayacağını da açıkladı. Zeyrek, "Belediyecilik ayrım yapmadan halkın, vatandaşın ihtiyacını karşılamakla sorumludur. Sosyal belediyeciliğimizin özü de budur. Bu güzel şehirde, hiçbir ayrım yapmadan tüm kesimlere eşit hizmet verme anlayışla her yurttaşımızın yanında olacağız. Bu anlamda Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesi olan Cem evlerimizden, camilerimiz ve mezarlıklarımızdaki gibi su kullanım bedeli almayacağız. Halkımız bizlere yıllardır süre gelen sıkıntılarını anlattı biz de bunları çözeceğimizin sözünü verdik. Bugün bizlere bu görevi layık gören tüm hemşerilerimin dertlerini bir bir çözeceğimizin ilk adımlarını atmış bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. MASKİ Olağanüstü Genel Kurulunda alınacak kararların şehrimize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.