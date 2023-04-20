Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Salihli ve Kula ilçelerinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

İHA'nın haberine göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü-narkotik köpek timi ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu şüphelisi M.A.'nın ikametine operasyon düzenlendi. M.A. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada; 50 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu içme aparatı bong, 51 adet 9 milimetre fişek, 17 adet 6,35 fişek ve 1 adet 7,65 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu M.K. isimli şahsa ait 2 farklı adreste yapılan aramada; 929,8 gram esrar, 105 kök kenevir, 3 bin 650 kök haşhaş ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturması sürüyor.

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