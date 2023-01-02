2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı   

Manisa'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 19:56
Takip Et

Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı   

Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı   
+
Aa
-

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik Şehzadeler ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Y.O. (20) sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)
                                         

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
2
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
3
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
4
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
5
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
6
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
7
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya’dan sis uyarısı
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya’dan sis uyarısı
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya’dan sis uyarısı
﻿Ankara'da ekmeğe zam
﻿Ankara'da ekmeğe zam
﻿Ankara'da ekmeğe zam
﻿Kayseri'de aranan 13'ü firari hükümlü 23 kişi yakalandı
﻿Kayseri'de aranan 13'ü firari hükümlü 23 kişi yakalandı
﻿Kayseri'de aranan 13'ü firari hükümlü 23 kişi yakalandı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.