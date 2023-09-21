Manisa’da uyuşturucudan aranan 17 kişi yakalandı

Manisa’da narkotik ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından aranan 17 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

KAYNAK: İHA
Manisa’da uyuşturucudan aranan 17 kişi yakalandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aranan Şahıslara Yönelik Çalışma

Manisa İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; M.K. (32), C.K. (34), Y.S. (26), F.A. (23), U.G. (37), D.Ö. (29), E.A. (39), B.Ü. (21), A.T. (23), T.T. (30), İ.B.G. (22), S.T. (23), B.A. (22), Ş.K.(34), M.H.(45), A.S. (28), R.E. (44) isimli toplam 17 kişi yakalandı.

Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 200 gram esrar, 2 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Adli Tahkikat Sürüyor

Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili adli tahkikat sürüyor. Şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptıkları ve uyuşturucu kullanıcılarına dağıtım yaptıkları iddia ediliyor.

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