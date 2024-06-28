Manisa’da yangın felaketinin yaraları sarılıyor

Geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 11.30’da Salihli’nin Dibekdağı mevkiinde çıkan yangında 300 hektar ormanlık alan ve tarım arazileri zarar gördü. Yangın, yaklaşık 15 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangından etkilenen Karasavcı ve Yağbasan mahallelerinde üreticilere destek sağlanmaya devam ediyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangından zarar gören üreticilere 25 ton yem desteği sağladı ve yangında bir ineğini kaybeden bir üreticiye büyükbaş hayvan desteğinde bulundu.

"Üreticilerimiz çok kıymetlidir"

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, törende yaptığı konuşmada, "Yağbasan ve Karasavcı mahallelerinde meydana gelen yangında bir işletmemiz zarar görmüştü. Yangın nedeniyle bir büyükbaş hayvanımız kurtarılamadı ve işletmedeki samanlar da yandı. Bu kayıpları telafi etmek için müdürlüğümüz hemen harekete geçti. Aynı ırktan holstein cinsi hayvanı işletme sahibimize teslim ediyoruz. Üreticilerimiz bizim için çok kıymetli. Üretimde kalmaları ve üretmeye devam etmeleri için gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatıyla çiftçimizin her zaman yanında olacağız. Şu ana kadar 25 ton yem desteği sağladık ve yardımlarımız devam edecek" dedi.

"Büyük bir felaket yaşadık"

Yangında holstein cinsi hayvanını kaybeden üretici Sefa Yağcılar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüğü'nün kısa sürede kendisine her türlü desteği sağladığını belirtti. Yağcılar, "Büyük yangın nedeniyle samanlarımız tamamen yandı, bir büyükbaş hayvanımızı kaybettik ve 2.5 yaşında bir buzağımız yaralandı. Yangından sonra hemen bizimle temasa geçen müdürlüğümüz, bugün itibariyle tüm zararımızı telafi etti. Hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.