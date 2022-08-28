İş dönüşü kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde çalışan ve iş dönüşü 45 AGY 272 plakalı aracıyla İlyaslar Mahallesindeki evine gitmekte olan Yusuf İzzettin Yiğit, Bakır-İlyaslar arasındaki yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı.
Kazada ters dönen araçtaki sürücü Yusuf İzzettin Yiğit (27) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yusuf İzzettin Yiğit’in cenazesi bugün öğle namazını müteakip İlyaslar Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
(İHA)
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