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Yeni evli çifti trafik kazası ayırdı. Saatlerce başında bekleyip ağladı

Kahramanmaraş’ta otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarparak hayatını kaybetti. Kazada sürücünün bir ay önce evlendiği öğrenildi. Olay yerine gelen eşi, kocasının elini bir an olsun bırakmayarak, saatlerce başında bekleyip ağladı. 

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 14:34
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 14:56
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Bir aylık çifti trafik kazası ayırdı

Yeni evli çifti trafik kazası ayırdı. Saatlerce başında bekleyip ağladı
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Kaza, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde gerçekleşti. 

Kahramanmaraş’ta genç kadın, trafik kazasında hayatını kaybeden kocasının yanından bir dakika dahi ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan kadını yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, sabah saat 05.10’da Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, 46 HA 589 plakalı otomobil sürücüsü Batuhan Kılınç, çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı.

Bulvar üzerinde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen sürücünün eşi Fatmanur Kılınç, hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı.

Kocasının yanında ağıtlar yakan genç kadın, “Yanından ayrılmak istemiyorum. Ben bırakmak istemiyorum onu” dedi. Genç çiftin yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından genç sürücünün cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Kazada ağaca sıkışan otomobil itfaiye ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(Kaynak: İHA)

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