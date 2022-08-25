İbrahim Tatlıses Bodrum'da aracıyla uçuruma uçtu. Kurtarılmayı beklerken ne söyledi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde İbrahim Tatlıses'in trafik kazası geçirdi.

Bölgeden gelen habere göre bugün sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde yoluna devam eden İbrahim Tatlıses, trafik kazası geçirdi.

Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da savrularak yoldan çıkıp uçurumun kenarındaki kayalıklarda asılı kaldı. Kazada, kamyon şoförü ve İbrahim Tatlıses’in aracındaki biri kadın toplam 5 kişi yaralandı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Bölgeye gelen ekipler olaya müdahale etti.

ESKİ EŞİ AYŞEGÜL YILDIZ AÇIKLAMA YAPTI: KIZI YANINDA DEĞİLMİŞ

İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu iddia edilmişti. Eski eşi Ayşegül Yıldız kızının yanında olmadığını söyledi.

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama eski eşi Ayşegül Yıldız’dan geldi.

2. Sayfa’ya konuşan Yıldız “İbrahim Bey’le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Araçta sıkıştığı yerden çıkartma çalışmaları sürüyormuş. Kızım Elif Ada’yı Bodrum’da teyzesini bırakıp, İstanbul’a dönmüştüm. Bu kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş.” dedi.

SON DURUMU AÇIKLANDI

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğu araçta sıkıştığı ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İBRAHİM TATLISES'İN İLK SÖZLERİ

Muğla Bodrum’da trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

OĞLU İDO TANIK OLDU

İbrahim Tatlıses minibüsüyle Bodrum'a giderken trafik kazası yaptı. İçinde olduğu minibüs bir kamyonetle çarpıştı. Minibüste yanında küçük kızının da olduğu iddia edilmişti. Ancak eski eşi kızının Tatlıses'in yanında olmadığını ifade etti.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İDO ise kazanın tanığı oldu. İdo öndeki araçta olduğundan kazada yaralanmadı. Şoka giren İdo babasının kurtarılmasını izledi.

TATLISES ARAÇTAN ÇIKARILDI

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan İbrahim Tatlıses'in gözükmemesi için Zabıtalar tarafından çarşaftan çadır kuruldu. Müdahaleler sonucunda İbrahim Tatlıses araçtan sağlık durumu iyi olarak çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in yine gözükmemesi için sağlık ekipleri tarafından bulunduğu araçtan indirilirken etrafının çarşaftan çadırla kapatıldığı görüntülendi.

POLAT YAĞCI'DAN AÇIKLAMA

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama yapımcı Polat Yağcı’dan geldi. Hürriyet’e konuşan Yağcı, "Otomobilden herkesi çıkardılar... İbrahim Bey arkada oturduğu için hiç zarar görmemiş. Sadece tedbir amaçlı hastaneye götürülebilir Herkesin durumu iyi. Kızı Elif Ada arabada değildi.” ifadelerini kullandı.

ÇIKAN YANGINA VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Kazadan sonra çarpışan kamyon ile İbrahim Tatlıses’in aracında yangın meydana geldi. Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses de vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu.

Kazadan sonra aracı ile birlikte vinç yardımı ile kayalıklardan yola çekilerek yolda araçtan çıkarılan İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan toplam 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

İŞTE KAZA VE SONRASINA AİT GÖRÜNTÜLER: