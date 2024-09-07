Manisa'nın Salihli İlçesinde Tefecilik Operasyonu

Kaynak: İHA
Manisa'nın Salihli İlçesinde Tefecilik Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde tefecilik suçu işlediği belirlenen kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.K., D.K., ve E.K. isimli şüphelilerin adreslerinde ve bir araçta arama yapıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda şu materyaller ele geçirildi:

- 3 adet cep telefonu
- 1 adet 45 bin TL senet
- 15 adet galara
- 3 gram kubar esrar
- 1 adet ajanda
- 20 adet satış sözleşmesi
- 4 adet vekaletname
- 1 adet el yazılı satış sözleşmesi
- 4 adet dekont
- 1 adet senet tahsil belgesi
- 1 adet çek tevdi bordrosu
- 1 adet çek fotokopisi
- 1 adet tapu senedi

Şüpheliler M.K., D.K. ve E.K., gözaltına alınarak karakoldaki işlemlerine devam ediliyor. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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