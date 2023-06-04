Manowar 5.kez İstanbul’daydı

Heavy metal grubu Manowar, İstanbul’da 5.kez hayranlarıyla bir araya geldi.

Manowar 5.kez İstanbul’daydı

AA

Vera Müzik organizasyonuyla "Crushing The Enemies of Metal" turnesi kapsamında Küçükçiftlik Park'ta sahne alan grup, klasik şarkılarının yanında yeni parçalarını da seslendirdi.

Vokalist Eric Adams'a bas gitarda Joey Demaio, gitarda Michael Angelo Batio ve davulda Dave Chedrick eşlik etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde grup, "Kings of Metal", "Fighting the World", "Heart of Steel", "Hail and Kill" ve "Immortal" gibi parçalarını çaldı.

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Konser arasında Türkçe konuşma yapan Joey Demaio, İstanbul'da beşinci kez hayranlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Demaio, 2023'ün Türkiye için çok önemli bir yıl olduğunu belirterek, "Bu yıl cumhuriyetinizin 100'üncü yılı. Ulu Önder Atatürk'ün sizlere mirası kutlu ve mutlu olsun. Türkiye'deki en güçlü fanlar olduğunuz için teşekkür ederim." dedi.

Manowar, en son 2019'da İstanbul'da sahne almıştı

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