Mansur Yavaş 5 yılını anlattı: 'Çalıyor ama çalışıyor' sözü artık bu kentin bağrından sökülüp atıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan toplantıya CHP Genel Başkanı Özür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP'li milletvekilleri, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları da katıldı.

Toplantının ev sahipliğini yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2019-2024 yılları arasında hayata geçirdikleri projeler ile ilgili sunum yaptı.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"EN ÇILGIN PROJEMİZ; KENTE GETİRDİĞİMİZ ADALET, KARDEŞLİK VE GÜVEN DUYGUSU"

"5 yıl boyunca hiçbir fotoğrafımı meydanlarda görmediniz, televizyonlar yılda bir veya iki kere çıktı, masraf olmasın bu halkın parası diye toplu açılışlar dışında hiçbir açılış yapmadık, bu kentin kodlarında olan sevgi ve kardeşliği yeniden kazandırdık, kimseyi farklı düşünüyor diye dışlamadık, oy vermeyenlerle ilgili tek bir kötü sözümüz olmadı, kimseyi kutuplaştırmadık, işimize odaklandık, sadece Ankara için çalıştık. Biz az konuştuk, çok çalıştık. O yüzden biz 'Az laf, çok iş' diyoruz. Yönetim anlayışında büyük bir zihniyet değişimini gerçekleştirdik. Şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışını hâkim kıldık. Evet, büyük projeler tamamladık. Köprüler yaptık, yollar açtık, yeni tesisler kazandırdık. Ancak en büyük projemiz Başkentin bereketi, sağlığı ve huzuru oldu. En çılgın projemiz, kente getirdiğimiz adalet, kardeşlik ve güven duygusu oldu.

"ÇALMADAN DA ÇALIŞILABİLECEĞİNİ HERKES GÖRÜYOR"

Projeler yapmak elbette değerlidir. Ama doğru yapmak, dürüst yapmak, şeffaf yapmak, projeleri yapmaktan çok daha değerlidir. Bugüne kadar 4 bin ihalemizi canlı olarak yayınladık. İnternet sitemizde tüm mali tablolarımızı ve Sayıştay raporlarını yayınlıyoruz. Bitirdiğimiz projelerin üzerine maliyetini pankartla asıp halkla paylaşıyoruz. Böylece kırım oranları artıyor, halkın parası bereketleniyor. Yandaşlara değil hak edene iş veriliyor. En değerlisi ise, yıllarca Ankara halkına çok matah bir şeymiş gibi dayatılan 'çalıyor ama çalışıyor' sözü, artık bu kentin bağrından sökülüp atılıyor. Artık çalmadan da çalışılabileceğini herkes görüyor ve biliyor.

"ABB, DÜNYA BELEDİYE BAŞKANLARI BAŞKENT ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDI"

Korku siyasetinin gerçek olmadığını artık herkes gördü. Sosyal yardımlar uygar ve inançlarımıza uygun hale geldi. Maaşlar gününde ödendi, bir de üzerine eski dönemin 300 milyon dolarlık borcu ödendi. Zorla maçlara, mitinglere, açılışlara götürülen personel artık rahatça işini yapar, ekmeğini kazanır, karşılığını da alır hale geldi. Tüm bu çalışmaların sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nden ödül kazandı. Dünya Belediye Başkanları Başkent Ödülü’nü kazandı. Mutlu Şehirler Ödülü’nde bronz sertifika kazandı. Avrupa Konseyi tarafından verilen ‘Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’ ödülünü ilk kez alan Büyükşehir Belediyesi oldu. Uluslararası değerlendirme kuruluşu Fitch'in analizinde Türkiye'deki en yüksek kredibilite notuna sahip belediye, yine Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu.

"ANKARA HALKININ TERTEMİZ PARASI BİR KURUŞ BİLE İSRAF EDİLMEDEN KENDİ PARAMIZ GİBİ HARCANIYOR"

2013 yılında Büyükşehir Belediyemizin bütçe geliri 2 milyar 20 milyon dolar iken bu oran 2023 yılı sonunda 1 milyar 147 milyon dolara geriledi. Hem ekonomik sıkıntının etkisi var, hem de halkı kazıklamıyoruz. Halka suyu, otobüs biletini en uygun fiyattan veriyoruz. Dolayısıyla gelirlerimiz düşüyor. Pandemi döneminde esnaftan kira almadık, esnafa ceza kesmedik. Bugün ortaya çıkanlar, pandemi döneminde 8 bine yakın esnafa ceza kesti. Gelirimiz 10 yılda yarı yarıya azaldı. ASKİ’de ise halkı müşteri gibi gören zihniyet döneminde, suyun metreküp fiyatı ortalama 1.6 dolardı. Yani bugünün parasıyla garip gureba dâhil tüm Ankara’ya tonu 48 liradan su satıldı. Biz ise 0.7 dolara, yani 21 liraya temiz suyu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Üstelik sosyal yardım alan ailelerimize 10 tona kadar ton başına 1 lira olarak ucuz su temini sağlıyoruz. Öğrenci evlerinde ise yüzde 50 su indirimi uyguluyoruz. ASKİ’nin bütçe geliri 2023 yılında 342 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eski dönemde ise pahalı su satıldığı için ASKİ 2018 yılında tam 730 milyon dolar gelir elde etmişti. Şimdi Ankara halkının tertemiz parası bir kuruş bile israf edilmeden kendi paramız gibi harcanıyor. Kendi paramızı harcamadığımız hiçbir yere 5 kuruş para harcamıyoruz.

"SUSUZ İNSANLARI SUYA KAVUŞTURMAKTAN DAHA ÖNEMLİ PROJE VAR MI?"

Altyapı projelerinden 23,5 kilometrelik Çubuk – Akyurt İçme Suyu Hattını 51 milyon maliyetle tamamladık, 75 bin hemşehrimiz sağlıklı suya kavuştu. Projesi 2007 yılında yapılan ancak bizim dönemimize kadar tek çivi dahi çakılmayan Mamak – Gölbaşı İçme Suyu Hattı’nı tamamladık, 700 bin kişi sağlıklı suya kavuştu. 76 kilometrelik Nallıhan İçme Suyu Hattı ile de bölgedeki hemşehrilerimiz sağlıklı suya kavuştu. Çamlıdere nere, Elmadağ nere… Aldık Çamlıdere’nin suyunu; Mamak – Elmadağ İçme Suyu hattı ile Elmadağ’a bağladık, sorunu çözdük. Susuz insanları suya kavuşturmaktan daha önemli proje var mı? Beypazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi’mizin 2. Etabı yapıldı.

"3 YILDIR KIŞ AYLARINDA ORTALAMA 210 BİN AİLEYE 500’ER LİRA DOĞAL GAZ DESTEĞİ VERİP SICAK BİR YUVA OLUŞMASINA KATKI SAĞLIYORUZ"

Çocuklar protein alsınlar diye 2 yıldan fazla süredir her ay yaklaşık 200 bin aileye et desteğinde, 50 bin aileye süt desteğinde bulunuyoruz. Günlük 80 bin ekmeği ücretsiz olarak hiçbir geliri olmayanlara veriyoruz. Onlar üşümesinler diye 3 yıldır kış aylarında ortalama 210 bin aileye 500’er lira doğal gaz desteği verip sıcak bir yuva oluşmasına katkı sağlıyoruz. Eğitimlerinden mahrum kalmasınlar diye kırtasiye ve ulaşım desteği veriyoruz. Ama aynı zamanda belediyecilik, tüm bu destekleri kimseye göstermeden, bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde yapmaktır. Bir gün haberlerde, ilaç parasını eczaneye ödeyemeyen vatandaşın feryadını gördük. Eczacılar Odası ile işbirliği yaptık ve 1500 ailenin eczanelere olan ilaç borcunu ödedik. Yine bir gün haberlerde, maden ocağında emeğinin karşılığını 6-7 aydır alamadığı için oturma eylemi düzenleyen madencileri gördük. Okulların açılmak üzere olduğundan ve çocuğunun kitaplarını alamadığından bahsediyordu. Derhal bu işçilerin tamamına 5'er bin lira göndermek suretiyle çoluğunun çocuğunun kırtasiye ve okul ihtiyaçlarını karşılatıp okulundan geri kalmamasını sağladık.

"YAPTIĞINIZ BELEDİYECİLİĞİN İÇİNDE İNSAN YOK, HABERİNİZ YOK"

Zaten bir ömür boyu çalışmışlar, zar zor emekli olmuşlar. İkinci bir işe bir çoğunun mecali yok. Hükümet zam yapmadı diye, 'Bize ne, bu hükümetin görevi' diye mi düşünecektik? Belli bir miktarın altında emekli maaşı alıp geçinemeyenlere 1000'er lira destek vermeye başladık. 5 aydır devam ediyor. 250 liraydı, şimdi 400 liraya çıktı; bir aylık et parası veriyoruz. 500'er lira doğal gaz desteği veriyoruz. Sayı 27 bini geçti. Bir kavşak eksik olsa ne olur? Kentte daha önümüzdeki yıl yapacağımız 15-20 tane kavşağı daha projelendirdik. 1 yıl geç olsa ne olur? İşte o parayla emeklinin ölmeden geçinmesini sağlamak, rahatça yaşamasını sağlamak belediyeciliği bakışımızdaki en büyük farktır. Yaptığınız belediyeciliğin içinde insan yok, haberiniz yok.

"BUGÜNE KADAR 13 BİN ÖĞRENCİMİZİ ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE AĞIRLADIK"

Çocuklarını Başkente gönderen ailelere dedik ki; 'Burası Ankara, merak etmeyin evlatlarınız sadece sizin değil, bu vatanın da evlatları, bizlerin de evlatları. Onları eğitimlerinden mahrum etmeyeceğiz.' Ne mutlu ki bugüne kadar 13 bin öğrencimizi ücretsiz bir şekilde ağırladık. Ankara’da aylık 220 liraya sınırsız binişlik öğrenci abonmanı uygulaması bizim dönemimizde başladı. Öğrenci evlerinde yüzde 50 indirimli su tarifesi uygulamamız sürüyor. İhtiyaç sahibi gençlerimizin YKS/KPSS ücretlerini ödemeye devam ediyoruz. Belediye ölçekli e-spor merkezleri ve teknoloji merkezlerini ilk kez bu dönemde açtık. Bu merkezlerde yüzlerce gencimiz yazılımdan kodlamaya birçok nitelikli eğitim alıyor. Bu merkezlerde filizlenen firmalar artık büyük yatırımlar almaya başladı. İşte bir kentin dönüşümü tam olarak budur. ODTÜ ve Dikimevi metro istasyonlarında kütüphaneler açtık. Sıhhiye’de Çok Katlı Otopark’ın altında açtığımız Genç Kafeterya’da her hafta yüzlerce öğrencimizi ağırlıyoruz. Yenileri için de gün sayıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesinin daha önce hiç kreşi yoktu. Şu anda 20 adet kreşle kentimize hizmet veriyoruz. Kesikköprü İngilizce Tatil Köyü’nde gençler ingilizce öğreniyor.

"6 ŞUBAT DEPREMİNDEN ETKİLENEN TÜM İLLERİMİZDE, VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYDIK"

Deprem oldu, sel oldu, afet oldu… Allah tekrarını yaşatmasın. Ülkemizin başına hangi felaket gelirse gelsin bölgeye ilk giden kurumlardan olduk. Elazığ ve İzmir Depremi oldu, oradaydık. Batı Karadeniz’de sel oldu, oradaydık. Kıyı kentlerimizde yangınlar oldu, oradaydık. En son 6 Şubat depreminden etkilenen tüm illerimizde, vatandaşlarımızın yanındaydık. Ayrıca Ankara’da yapılan dayanışma organizasyonlarıyla da tüm Türkiye’ye örnek olduk. 30 yıl boyunca Başbakanların, Bakanların, Belediye Başkanlarının vadettiği İstasyon Caddesi Projesini tamamlamak bize nasip oldu. Sincan ve Etimesgut’un on yıllardır süren trafik çilesini çözdük. Her yağışta sel basan bölgenin altyapısını da baştan aşağı yeniledik. Geride bıraktığımız bu 5 yılda, acil noktalarda 17 köprülü kavşak ile 12 bağlantı yolunu tamamladık. Eskişehir Yolu’ndan Şaşmaz’a, Türk Kızılayı Caddesi’nden Samsun Yolu’na kadar imal ettiğimiz bu kavşaklar sayesinde kazaların sayısı azaldı ve ekonomiden tasarruf edildi.

"NASIL KENDİ CEBİMİZDEKİ PARAYI HARCARKEN DÜŞÜNEREK HARCIYORSAK, ANKARALININ PARASINI DA İSRAF ETMEDEN HARCAYACAĞIZ"

Projelerimiz ulaşımı kapsıyor. Üretimi kapsıyor. Altyapıyı, yeşil alanları, kültürü, sporu, eğitimi, sosyal belediyecilik uygulamalarını kapsıyor. Harcanan her kuruşun hesabını vererek çalışmayı, kente değer katmayı kapsıyor. Ankaralının parasını kendi paramız gibi harcamaya devam edeceğiz. Nasıl kendi cebimizdeki parayı harcarken düşünerek harcıyorsak, Ankaralının parasını da israf etmeden harcayacağız. Bize emanet edilene hıyanet etmeden çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi sizden bir 5 yıl daha bu anlayışı sağlamlaştırmak ve yarım kalan projeleri tamamlamak için görev istiyoruz."