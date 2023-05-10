Mansur Yavaş 'Ben seçilir seçilmez T.C tabelasını yerine çakarak işe başladım'

Mansur Yavaş, Trabzon'da yapılan Millet Buluşması'nda yaptığı konuşmada seçim öncesi yaşadıklarını ve belediye başkanlığı dönemini anlattı. Seçimlerde yalan haberlere maruz kaldıklarını ve halkın bunları dinlemediğini söyledi. Belediye başkanlığı döneminde PKK'nın açılım sırasında hükümetin dayattığı Andımız'ı kaldırdığını, Türk Bayrağı'nın ismini değiştirildiği iddialarına ise yanıt vermediğini belirtti. İhaleleri açık yaptığını, borçları ödediğini ve işleri tıkır tıkır yürüttüklerini söyledi.

Mansur Yavaş konuşmasında “Dediler ki Mansur Yavaş seçilirse PKK’lılar sayaçları okuyacak, DHKP fatura götürecek. Vatandaş onları dinlemedi. Biz seçilirsek devletin bekası gidermiş. Ben seçilir seçilmez ilk önce bu PKK’nın açılım sırasında hükümetin dayattığı Andımız’ı kaldırın, Türk Bayrağı’nın ismini değiştirin, ‘Ne Mutlu Türküm diyene’ tabelalarını hiçbir yere yazmayın, TC tabelalarını kaldırın dendiği zaman kaldırdığı tabelayı yerine çakarak işe başladım.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasında şunları söyledi:

"Seçime gidiyoruz. Ben seçimden ne anlıyorum nasıl yaptık Ankara’da seçime girdik. Her şey gayet güzel gidiyordu. Anketler ortaya çıkınca ne proje kaldı ne bir şey. Neredeyse yemin ediyorlar 30 bin kişi işten çıkarılacak, insanlardan yardım kesecek sanki babalarının mallarını dağıtıyorlar. Sonra küçümsemeye başladılar küçücük bir ilçenin belediye başkanı Ankara’yı nasıl yönetecek. Solcular gelmesin diye yıllarca milleti kutuplaştırıp oy aldılar.

Dediler ki Mansur Yavaş seçilirse PKK’lılar sayaçları okuyacak, DHKP fatura götürecek. Vatandaş onları dinlemedi. Biz seçilirsek devletin bekası gidermiş. Ben seçilir seçilmez ilk önce bu PKK’nın açılım sırasında hükümetin dayattığı Andımız’ı kaldırın, Türk Bayrağı’nın ismini değiştirin, ‘Ne Mutlu Türküm diyene’ tabelalarını hiçbir yere yazmayın, TC tabelalarını kaldırın dendiği zaman kaldırdığı tabelayı yerine çakarak işe başladım. Bir kişi çıkarmadım. İhaleleri açık yaptım. 5 milyar eski borcu ödedim her işimizi tıkır tıkır yürütüyorum.

MELİH GÖKÇEK'E GÖNDERME

Şimdi vatandaşa soruyorum sizi korkuttular Ankara’dan memnun musunuz diyorum Millet İttifakı’nın bütün belediyelerinde vatandaşlar çok mutlu. Sebebi şu televizyona çıkan eski bir belediye başkanı vardı önüne gelene fitne saçardı. Niye böyle yapıyordu?

İnsanları kutuplaştırıp oğlunun birine televizyon, birine futbol takımı alıyordu. O yetmiyordu bir tek imar değişikliği ile bir milyar rantı birilerine aktarıyorlardı. Anka Park gibi ucube bir projeye 16 milyar lira parayı gömdü.

Çin’den malları getiren aynı işleten aynı. Açıklarının ortaya çıkmasını istemiyorlardı bütün mesele bu. Şimdi seçime gidiyoruz.

Seçim konuşulmuyor ki ‘Siz teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz zilletsiniz’ falan filan. Allah 7 buçuk milyar insan yaratmış hiçbiri birbirine benzemez. İnsanların farklı seçimde olmaları gayet normal. Seçime girersiniz herkes bir şekilde tercihini yapar.

Ben seçildiğim akşam söz vermiştim. Rozetimi çıkardım ertesi gün Hacı Bayram Camii’nde Ankara’yı bu ranttan kurtardığı için şükür namazı kıldım. ‘Bismillah’ deyip işe başladım.

Bir Allah’ın kulunu ayırmadım. Hiçbir yeri verdiği oya göre ayırmadım. Siyaset bunun için yapılır. İnsanlar oy verir vermez. Kimseyi kınayamazsınız. Oy alamıyorsanız hata sizdedir. İkna edememişsinizdir. Veya farklı bir gerekçesi vardır. Sadece onlar gibi düşünmediği için şu toplumun yüzde 50’den fazlası terörle işbirliği ile itham ediliyor iş mi? O yetmiyor sürekli ‘İllet, zillet, Allahsız, kitapsız’ siz Allah’ın yerine mi koydunuz?

Elinizde metre mi var?

Ankara’daki gibi seçim geldiği zaman mevsimlik milliyetçilikleri, muhafazakarlıkları tutar. Açlık, mülteci, uyuşturucu bunların konuşulmasını asla istemiyorlar. Onun için bu şekilde insanları kutuplaştırıyorlar. Ama Ankara halkı buna dur dedi. İnşallah Türkiye’de buna dur diyecek. Hani dağda 85 terörist vardı ayakkabı numarasını biliyordunuz?

Şimdi 50 milyon terörist mi çıktı meydana? Terörizmin propagandasını yapmayın. Teröristlerin arkasına saklanmayın. PKK denilen eli kanlı caniler 40 yıldır kan kusturdular bölemediler. Yaş pasta mı bölünecek bu Türkiye? Onun için boş laflarla insanları hiç olmazsa birbirine kutuplaştırmasınlar. Bizi terörle işbirliği ile suçluyorlar.

40 yıllık Türk milliyetçisiyim terörün benim yanımda ne işi var? Sen önce yurt dışındaki oğlunun paralarını bir getir. Ayıp. Şimdiye kadar 6 siyasi genel başkanının hiçbir tanesi Cumhur İttifakı’na oy verenlere bir şey demedi. Asla düşmanlaştırmayız. Buna kimsenin hakkı yok. 14’ünden sonra herkes evine gidecek. Komşuluk yapacak.

Niye kutuplaştırıyorsunuz insanları? Altılı masa ortak mutabakat metnini çıkardı. Bize benzemez diyorlardı Allah bunlara 6’yı tutturdu. Öyle bir hale geldi ki o bizden değil diyorlar. Nasıl olacak bu? Artık bu karalama propagandalarıyla oy alma dönemi bitti."