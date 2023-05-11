Mansur Yavaş, Twitch'te Pqueen'in konuğu olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarın akşam (12 Mayıs 2023 Cuma) Twitch yayıncısı 'Pqueen' mahlaslı Pelin Baynazoğlu’na konuk oluyor.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, “En büyük mitingimizi yarın 22.00’de gerçekleştireceğiz” diyerek katılacağı yayını duyurdu.

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından şu paylaşımdı yaptı:

“Dünü zaten konuştuk, şimdi yarını konuşma zamanı.

En büyük mitingimizi yarın 22.00'de

@pqueenn ile birlikte gerçekleştireceğiz, hepinizi bekliyorum. “



MANSUR YAVAŞ DAHA ÖNCE DE KATILMIŞTI

Pqueen, Türkiye'nin en çok izleyiciye sahip kadın yayıncıları arasında başı çeken isim konumunda bulunuyor. Ünlü yayıncının kanalındaki programlarından biri de "Pqueen ile kimdir" adını verdiği bölüm.

Bu bölümle ilgili olarak yaptığı paylaşımlarda Mansur Yavaş'a da yer veren yayıncı, bir anda hem kendisini hem de Twitch izleyicilerini heyecanlandıran bir karşılık almıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pqueen ile bir yayın yapmaya yeşil ışık yaktığını açıklamıştı.

O günden bu yana büyük merakla beklenen yayın bugün gerçekleştirildi. Yayının başlangıç anında 160 binin üzerinde olan izleyici sayısı daha sonra 350 bine ulaştı. Bu da Twitch Türkiye için rekor sayılabilecek bir rakam.

Mansur Yavaş da geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir video ile Twitch'e katılacağını açıklamıştı. Teknik olarak Twitch'te konuk olduğu ilk yayında Z kuşağının büyük ilgisini çeken Yavaş, 1 dakika 37 saniyede 200 bin izleyiciye ulaşan yayınla rekorun paydaşlarından oldu.

Pqueen'in Yavaş'ı konuk ettiği yayından elde edilecek gelirin Yeşilin Başkenti projesine aktarılacağı açıklanmıştı.