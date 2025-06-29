Mansur Yavaş, Sözcü'yü yalanladı!

CHP'nin Kurultay Davası'nda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' olarak parti başına geçip geçmeyeceği tartışılıyor.

Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar hem parti içinden hem de vatandaşlardan tepki çekerken Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a da bazı sorular yöneltildi.

Mansur Yavaş o görüşmeyi ünlü gazeteciye anlattı: Kılıçdaroğlu’ndan bu tavrı hiç beklemiyordum

Gazeteci Ünsal Ünlü'ye yaptığı açıklamada Yavaş'ın söylediği sözlere yönelik bazı iddialar da yer aldı. Sözcü gazetesinin paylaştığı bir haberde Yavaş, "Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'yla görüşmem" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN YALANLAMA

Mansur Yavaş, Sözcü'ye ait bu haberi yalanlayarak X hesabından paylaşımın altına "Böyle bir sözüm yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü gazeteci Ünsal Ünlü, CHP kurultayında ilişkin görülen davada mutlak butlan tartışmasında eski CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşen Yavaş'ın son gelişmelere ilişkin düşüncelerini aldı.

Yavaş, “Bugün pazarlayabiliyorlar. Yarın çıkacak ekran bulamayacak bu insanların hiçbiri” dedi.

Yavaş "Bu tavrı beklemiyordum" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ile bir görüşme daha olmayacağını ise Yavaş, "Yani her şey konuşuldu. Her şey iletildi. Açık yüreklilikle söylendi. Artık bir görüşme daha olmaz" şeklinde konuştu.