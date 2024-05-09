Mansur Yavaş’ın 2 bin lira verdiği desteğe emeklilerden rekor başvuru

Ankara Büyükşehir Belediyesi emekliler için Eylül 2023’te destek kampanyası başlattı. Program başkentteki 10 bin TL’nin altında maaş alan emeklilere maddi destek sağlamayı amaçlıyor.

İlk ayında 6 bin 100 emekliye ulaşan yardım, aylar geçtikçe artarak devam etti. Ekim ayında 10 bin 597, Kasım’da 15 bin 329, ve Aralık’ta 18 bin 854 emekli bu yardımdan faydalandı. 2024 yılının ilk ayında ise 22 bin 567 emekliye ulaşıldı ve Mayıs itibarıyla bu sayı 35 bini aştı.



EMEKLİLERDEN REKOR BAŞVURU

Sayılardaki bu artış, emeklilerin karşılaştığı ekonomik sıkıntıların boyutunu gözler önüne seriyor.

Toplamda 36 bin 592 emekli, ABB’nin yardım programına başvurarak, ekonomik krizin getirdiği zorluklarla başa çıkmak için destek aldı.

Kampanya, emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmeyi ve onlara ekonomik kriz dönemlerinde bir nefes aldırmayı hedefliyor.

• Eylül 2023:6 bin 100

• Ekim 2023:10 bin 597

• Kasım 2023:15 bin 329

•Aralık 2023:18 bin 854 •Ocak 2024:22 bin 567

• Nisan 2024:36 bin 592

BİN 500 LİRA GENEL, 500 LİRA ET DESTEĞİ

ABB’den kampanyaya yönelik yapılan açıklamada, "Yalnızca 10 bin TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan 36 bin 592 ihtiyaç sahibi emekli için dokuzuncu destek ayında bin 500 TL genel, 500 TL et desteği ödemesi gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.