Emekli zammında en net rakam geldi. Ali Tezel 'Hayırlı olsun' diyerek açıkladı

Maaş zamları ve emekli ikramiyelerinde isabetli tahminleri ile dikkatleri üzerine çeken SGK Uzmanı Ali Tezel ‘Şimdiden hayırlı olsun’ söyleri ile Temmuz'da en düşük emekli maaşının kaç lira olacağını açıkladı.

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından uzmanlar Temmuz maaşı zammı hakkında değişik açıklamalar yaparken en net rakamı SGK Uzmanı Ali Tezel verdi.

16 milyon emekli Temmuz ayında enflasyon zammı üzerinde bir artış yapılması beklentisi içinde bekliyor. Ancak emekliler aylıklarına ayrıca seyyanen bir zam yapılmaması durumunda geçinemeyeceklerini dile getiriyor.

SGK Uzmanı Ali Tezel ise son açıklanan rakamların ışında bir hesaplama yaparak Temmuz'da en düşük emekli maaşının kaç lira olabileceğini söyledi.

YÜZDE 25 ORANINDA BİR ZAM YAPILACAK

Ali Tezel yaptığı hesaplamalar sonucunda Temmuz ayında 2023 yılında olduğu gibi emeklilere yüzde 25 oranında bir zam yapılacağını söyledi. Ali Tezel emeklilere bir de kötü haber verdi. Ali Tezel 2023 yılında emekli maaşlarına yapılan zammın düşük kalması sonucu verilen seyyanen zammın bu yıl verilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ali Tezel'in öngörüsüne göre Meclis'in yapacağı düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükselecek.

MEHMET ŞİMŞEK SİNYALİNİ DAHA ÖNCE VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de daha önceki açıklamalarında sıkılaştırdığı para politikalarının etkisinin görülmesi ile birlikte emeklilerin eski senelerdeki zam oranlarının verilmeyeceğini söylemişti.