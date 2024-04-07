Mansur Yavaş'ın Anıtkabir defteri yazısı gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş ve yeni seçilen CHP'li ilçe belediye başkanları, Cuma günü Anıtkabir'i ziyaret etmişti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesinin önüne gelen başkanlar mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunmuştu.

MANSUR YAVAŞ'IN YAZISI GÜNDEM OLDU

Yavaş’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı el yazısı, sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışma konusu haline geldi. Bazı kullanıcılar yazının Yavaş'a ait olduğu söylerken bazıları ise yazının bir kaligrafa ait olduğunu söyledi. Bu da “El yazısı kimin?” sorusunu gündeme getirdi.

YAZI BİR KALİGRAFİ SANATÇISINA AİT

Söz konusu yazının bir kaligrafi sanatçısı tarafından yazıldığı ortaya çıktı. Ali İşleyen adlı kaligrafi sanatçısına ait olan yazının, Yavaş imza atmadan önceki hali; İşleyen tarafından sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşıldı.

İşte Mansur Yavaş'a ait olduğu düşünülen yazı:

YAZIDA NE YAZIYOR?

5 Nisan 2024

Aziz Atatürk,

Sizin öncülüğünüzde, milletimizin topyekün en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin ana karargahı Başkentte, yine milletimizin takdiriyle ikinci kez belediye başkanı seçilerek manevi huzurunuza geldim.

Aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyorum; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayisla kentimizi yönetmeye devam edeceğim.

Milletimizin tarihten bugüne süregelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara'ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim.

Türk milletine olan sevginiz ve geleceğimize sık tutan ilkeleriniz, her zaman olduğu gibi bundan sonra da en büyük yol göstericimiz olacaktır.

Tek idealimiz, sizin yol göstericiliğinizde Başkent Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent hâline getirmektir.

Ruhunuz şad olsun.

KALİGRAFİ NEDİR?

Kaligrafi, güzel yazı sanatı olarak tanımlanır. Bu sanat, harflerin estetik bir şekilde düzenlenmesi ve yazılmasıyla ilgilidir. Genellikle el yazısıyla yapılır ve farklı kültürlerde farklı tarzlarda uygulanabilir. Kaligrafi, birçok kültürde önemli bir sanat formu olarak kabul edilir ve genellikle dini metinlerin ve edebi eserlerin süslenmesinde kullanılır. Çin, Japon, Arap, İslam ve Batı kaligrafisi gibi çeşitli geleneksel kaligrafi tarzları bulunmaktadır. Bu sanat formu, hem yazma becerisini hem de estetik algıyı geliştirmeye yardımcı olabilir.