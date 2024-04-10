Ankara'da dengeler değişti. Partilerin meclis üye sayıları netleşti

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Ankara'da dengeler değişti. Partilerin meclis üye sayıları netleşti
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde partilerin üye sayıları belli oldu. CHP 90 üye ile çoğunluğu oluştururken, AKP 45 üye sayısı ile muhalefette kaldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde toplandı.

Toplantının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dağılımı da belli oldu.

abb1.jpgPARTİLERİN MECLİS ÜYE SAYILARI

Buna göre CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve başkan kontenjanı dahil olmak üzere 90 Meclis üyesine ulaştı.

AKP'nin 45 Meclis üyesi bulunurken, MHP 10 Meclis üyesinde kaldı.

Büyük Birlik Partisi ile Yeniden Refah Partisi'nin 1 Meclis üyesi oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 1 bağımsız Meclis üyesi de yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplam 148 Meclis üyesi bulunuyor.

mansur.webpMANSUR YAVAŞ FARK ATMIŞTI

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 60.44 oy oranıyla rakibi AKP'li Turgut Altınok'a fark atmıştı. Altınok'un oy oranı 31.68'de kalmıştı.

CHP ilçe belediye sayısını 16'ya yükseltmişti.

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