Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin tüzük kurultayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH GÜZEL GÜNLER BİZİM OLACAK ÜMİTLİYİZ."

Mansur Yavaş şu sözleri kullandı:

"Halkın karşısına gündelik sunî tartışmalarla değil, programımızla çıkmamız lâzım. Ülkemizde şu anda içten içe yıpranmamış hiçbir kurumu sayamam. Çünkü çürüme başladığı zaman her yönüyle çürür. İnşallah güzel günler bizim olacak, ümitliyiz."

"İKTİDARA YÖNELİK GÜZEL MESALAR ÇIKACAK"

CHP’nin tüzük değişikliklerinin görüşüleceği 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin Yavaş şunları dile getirdi:

"Olumlu olacağını düşünüyorum çünkü büyük bir heyecan var. İnşallah iktidar olunacak. Bir değişim görünüyor. Ben bu hafta Sivas'taydım, oraları gördüm. Gerçekten vatandaş zor durumda ve bir çare arıyoruz. Çare de bu Tüzük Kurultayı, arkasından da yapılacak Program Kurultayı sonunda herhalde iktidara yönelik güzel mesajlar çıkacak"

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