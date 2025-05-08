Mansur Yavaş'tan İmamoğlu hamlesi

1,5 aydır tutuklu olarak Silivri Cezaevi'nde bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gece saatlerinde X hesabı erişime engellenmişti. İmamoğlu'nun hesabının engellenmesine ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan alkışlanacak hareket geldi.

Son dakika! Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi

Yavaş, seçim kampanyası hesabını İmamoğlu'na verdi. Yavaş, "Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır" dedi.