Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken mesaj! 'İftira, tehdit, şantaj...'

Ekrem İmamoğlu, kurultaya gönderdiği mesajında Cumhuriyet Halk Partisi'ni "baba ocağı" ve "Cumhuriyet'in neferi" olarak tanımlayarak, mücadele çağrısı yaptı.

İmamoğlu, İktidarın "demokrasiyi, zamanı geldiğinde inilecek bir tramvay" olarak gördüğünü söyledi. İktidarın bir daha seçimle gelemeyeceğini anladığında "demokrasi yolculuklarını bitirmeye" karar verdiğini ifade eden İmamoğlu, iktidarın amacına ulaşmak için en büyük engelin CHP olduğunu fark ettiğini kaydetti.

"İFTİRA, TEHDİT VE ŞANTAJ..."

İmamoğlu'nun "İşte bu yüzden ellerindeki tüm imkanları kötüye kullanarak partimize karşı haksız ve hukuk dışı bir saldırı halindeler. Serbest ve adil seçimlerle değil; yargı kumpaslarına, iftiraya, tehdit ve şantaja dayalı manipülatif yöntemlerle iktidarda kalmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar." ifadeleri dikkat çekti.

"MİLLET GÜN SAYIYOR"

İmamoğlu, halkın iradesine vurgu yaparak "Milletimiz bir an önce sandığa gitmek, bu ülkeyi göstermelik seçimlerle yönetilen çağ dışı bir hanedanlık haline getirmeye heves edenlere haddini bildirmek için gün sayıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan YSK anayasaya göre, başlayan kurultayın durdurulamayacağını açıkladı.

