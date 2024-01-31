Mansur Yavaş'tan metro ihalesine fahiş fiyat iptali

Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan metro ihalesine fahiş fiyat iptali
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak metro hattı için daha önce yapılan ihalesini "fahiş fiyat" nedeniyle iptal ettiğini açıkladı. Belediyenin paylaşımında iptal edilen ihaledeki katılımcılar listelendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Mamak metro hattının daha önce yapılan ihalesi fahiş fiyat nedeniyle iptal edildi, yeniden yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada iptal edilen ihaledeki katılımcılar da sıralandı.

"Değerlendirme raporunda en düşük teklif olan 575.141.666,9 euro, hesaplanan 370.000.000 euro yaklaşık maliyetinin %55 üstündedir. İhale bu nedenle iptal edilmiş olup en kısa sürede yeniden ihale edilecektir." denildi.

İşte iptal edilen ihaledeki katılımcılar:

Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ: 575.141.666 euro (Km Bedeli - 77 milyon euro)
Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ: 579.257.958 euro (Km Bedeli - 78,2 milyon euro)
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ: 579.767.006 euro (Km Bedeli - 78,3 milyon euro)
Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ: 594.000.000 euro (Km Bedeli - 80,2 milyon euro)
Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat AŞ: 605.444.485 euro (Km Bedeli - 81,8 milyon euro)

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