Mansur Yavaş'tan Millet İttifakı'na "illet, zillet ittifakı" diyenlere: Sanki biz uzaydan geldik

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, “Nefret, ayrıştırıcı siyasetin sonu geldi. 6 parti yan yana geldi. Millet İttifakı dendiği zaman TV’ye çıkan “Bunlar illet, bunlar zillet” diyorlar. Sanki biz uzaydan geldik veya düşmanız” dedi.

Mansur Yavaş'tan Millet İttifakı'na "illet, zillet ittifakı" diyenlere: Sanki biz uzaydan geldik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ardahan'da Halk Buluşması'nda bir araya geldi.

Yavaş, “Millet İttifakı dendiği zaman TV’ye çıkan “Bunlar illet, bunlar zillet” diyorlar. Sanki biz uzaydan geldik veya düşmanız” şeklinde konuştu.

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Babalarının malını dağıtıyorlardı, onlardan başka kimse yapamazdı ya... Kapı kapı dolaşıp, koli dağıtıp insanları incitiyorlardı. İnancımıza göre bir elin verdiğini diğer el görmeden yapıyoruz. Verdiğimiz kartı önümüzdeki günlerde 5-6 milyon Ankaralı kullanacak. Kimin yardım aldığını kimse anlamayacak.

Ankara'da 200 bin aileye 16-17 aydır et parası yatırıyoruz. O parayı başka yerde harcayamıyor. 2 yıldır 200 bin aileye 3'er aylık mühletlerle doğal gaz parası yatırdık. Hükümet Karadeniz doğal gazını, Mayıs ayını beklemiş. Mayıs ayında ne kadar yanar bilmem.

Nefret, ayrıştırıcı siyasetin sonu geldi. 6 parti yan yana geldi. Millet İttifakı dendiği zaman TV’ye çıkan “Bunlar illet, bunlar zillet” diyorlar. Sanki biz uzaydan geldik veya düşmanız. Anlamıyoruz bu dil neyin nesi böyle. Halbuki biz seçimi kazanacağız asla ve asla zafer kazanmış olmayacağız, karşımızda düşman yok. Bugüne kadar ağzından Cumhur İttifakı’na, kendisine oy vermeyenlere tek bir incitici sözü olmayan CHP Genel Başkanı, 13. Cumhurbaşkanımız inşallah Çankaya Köşkü’ne oturacak ve bu ayrımcı dil bitecek."

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