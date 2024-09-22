Mantar ararken kayboldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde, mantar toplamak için ormana giden 80 yaşındaki Halil Koca, 10 saat süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Avgadı Yaylası Aydınlar Mahallesi’nde yaşayan Halil Koca, dün ormana mantar aramaya çıktı ve geri dönmeyince yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece boyunca süren aramalar sonucunda, yaşlı adam Çerçili Mahallesi’nde sağ salim bulundu. Ailesi, arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.