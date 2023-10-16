Mantar toplamaya gitti kayboldu

Kütahya’da 65 yaşındaki Erdoğan Sezer mantar toplamaya gittiği ormanda kayboldu.

KAYNAK: İHA
Mantar toplamaya gitti kayboldu

Dün akşamüstü Tavşanlı Kuruçay Beldesinden, Şapçı köy ile Alabarda köyü yakınlarında mantar toplamak için ormana giden 65 yaşındaki Erdoğan Sezer'den haber alamayan yakınları 112 Acil Servisi'ni aradı.

Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları dün akşamdan itibaren devam ediyor.

Ekipler, Sezer'i bulmak için dere yataklarını, ormanlık alanları ve kayalık bölgeleri didik didik arıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri, Sezer'i bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Ekipler, dere yataklarını, ormanlık alanları ve kayalık bölgeleri didik didik arıyor.

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