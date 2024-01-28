Mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolmuştu. Aramalar 8 gün sonra yeniden başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan İsa Çiftçi, 30 Aralık tarihinde mantar toplamak için Balan Dağı'na gitti. Geri dönmeyen Çiftçi'den haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu. AFAD koordinesinde, Muğla ve Aydın İl Jandarma Komutanlıkları ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arama çalışmalarına başladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA SON VERİLMİŞTİ

AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği üyelerinin de destek verdiği çalışmalarda, bölge iz takip köpekleriyle arandı.. 20 gün süren aramalardan bir sonuç alınamaması ve kötü hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına son verildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Aslen Datçalı olan Çiftçi'rin ailesi aram kurtarma çalışmalarının tekrar başlatılmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, dün arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Muğla AFAD, AKUT, Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nün de aralarında olduğu birçok ekiplten oluşan yaklaşık 80 kişil ve özel eğitimli kadavra köpeklerinin katılımıyla 8 gün sonra yeniden başlandı.