PFDK Ali Koç'a acımadı. Cezayı kesti

Fatih Saboviç
PFDK Ali Koç'a acımadı. Cezayı kesti
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un cezasını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi başta olmak üzere Galatasaray Kulübü'ne sert eleştiriler yöneltmişti.

Başkan Ali Koç bu açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. PFDK bugün yaptığı toplantıda Ali Koç ile ilgili kararını verdi.

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Yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

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Fenerbahçe Kulübü'ne de 400 bin TL para cezası geldiği şu ifadelerle duyuruldu: "FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi."

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