Manzara izlerken uçurumdan yuvarlandı

Kaynak: İHA
Manzara izlerken uçurumdan yuvarlandı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde manzarayı izlemek için aracından inen sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili, metrelerce yükseklikten alt yola düştü.

Kaza, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kirme mevkiinde meydana geldi. Gündüz saatlerinde otomobiliyle dolaşan bir kişi yüksek bir yerden manzarayı izlemek için aracından el frenini çekmeden indi. Vatandaşın araçtan inmesiyle otomobil yokuş aşağı kaymaya başladı. Durumu fark eden sürücünün çabalarına rağmen otomobil metrelerce yüksekten alt yola düştü. Yol kenarına yan şekilde düşen araç jandarma ekiplerinin gelmesiyle kaldırıldı. Olay anında alt yoldan geçen kimsenin olmaması faciayı önledi.
Kazanın ardından yoldan geçen bir vatandaş ise bu anları kayıt altına aldı. Otomobil sürücüsü, “Manzarayı izlemek için durdum. Dağların resmini çekmek istedim. Otomatik araba kendi kendine kaymaya başladı. Arabada yana yatık şekilde düştü” dedi.

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