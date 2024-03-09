Arkadaşları Zafer Algöz'ü acı gününde yalnız bırakmadı

Anne acısı yaşayan oyuncu Zafer Algöz'ü arkadaşları yalnız bırakmadı. Güner Algöz, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde dün hayatını kaybeden 83 yaşındaki Güner Algöz için Koca Camii'nde tören yapıldı.
Zafer Algöz, camide taziyeleri kabul ederken babası Cevdet Alagöz ölen eşinin tabutuna, oturduğu tekerlekli sandalye üzerinden uzun süre baktı.
Güner Algöz'ün cenazesine sanatçı Zafer Algöz'ün yanı sıra yakın arkadaşı Cem Yılmaz, Bülent Şakrak, Can Yılmaz ve Çağlar Çorumlu ile Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ailesi ve yakınları katıldı.
İkindi vakti kılınan cenaze namazının sonrasında sanatçı Zafer Algöz'ün annesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Geriş Mezarlığı'nda defnedildi.