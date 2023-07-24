Marcel Sabitzer'in yeni takımı belli oldu

Editör: Barış Atakan

Transfer çalışmalarını sürdüren Alman devi Borussia Dortmund bir süredir adı Galatasaray ile anılan Bayern Münihli orta saha Marcel Sabitzer ile anlaşmaya vardı.

19 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, Borussia Dortmund oyuncu ile anlaşmaya varırken kulübü Bayen Münih’le de 19 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Manchester United’a kiralanan Avusturyalı futbolcu burada çıktığı 18 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.