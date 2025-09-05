Marco Asensio ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: İHA
Marco Asensio ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de, yeni transfer Marco Asensio ilk kez takımla çalıştı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, yeni transfer Marco Asensio sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri’nde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada çabukluk programlarının ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlar ve bireysel çalışmalara tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Paket servise yeni soluk getirdi! Bakan bir daha baktı
İspanya kafilesi Türkiye'de
Stat kararını protesto etmişlerdi: Ceza talep edildi!
Çorlu’da silahlı kavga: 1 yaralı
Feci kazada 2 araç birbirine girdi! Yaralılar var
