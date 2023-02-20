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Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel için ilana çıktı

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin yayımladığı ilana göre, 4/B Sözleşmeli Personel alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:41
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Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel için ilana çıktı

Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel için ilana çıktı
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan Ek 2. maddesine göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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