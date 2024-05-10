Kasksız güvenliksiz akan trafikte scooterla 80 km hızla gitti

Kaynak: Haber Merkezi
Kasksız güvenliksiz akan trafikte scooterla 80 km hızla gitti
İstanbul Sultangazi'de Elektrikli Scooter Sürücüsünün Tehlikeli Yolculuğu başka bir sürücü tarafından kameraya alınıp sosyal medyada paylaşıldı. Scooter kullanan kişinin herhangi bir güvenlik önlemi almamış olması da ayrıca tepki topladı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir sürücü, elektrikli scooter ile yaklaşık 80 kilometre hızla akan trafikte tehlikeli bir yolculuk yaptı. Bu tehlikeli manzara, başka bir sürücü tarafından kameraya alınıp sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, scooter kullanan kişinin herhangi bir güvenlik önlemi almamış olması da ayrıca tepki topladı. Olayın ardından sürücünün sorumsuz davranışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı, güvenlik uzmanları ise bu tür tehlikeli hareketlerin ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu

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