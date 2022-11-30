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Mardin merkezli 9 ilde terör operasyonunda 32 gözaltı

Mardin merkezli 9 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 32 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.   

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 20:32
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Mardin merkezli 9 ilde terör operasyonunda 32 gözaltı

Mardin merkezli 9 ilde terör operasyonunda 32 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şube müdürlüklerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan çalışmalarda KCK yapılanmasının sözde kent/mahalle meclisleri içerisinde örgütsel faaliyet yürüttükleri, gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde örgütle iltisaklı oldukları, çukur-barikat olaylarında örgüt üyesi oldukları, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Mardin merkezli, İstanbul, Adana, Antalya, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Şırnak ve Niğde'de eşzamanlı düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. 

Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 13 fişek, 3 uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği, şarjör ve 35 fişek, 2 yasaklı yayın ile dijital materyaller ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi. (İHA)
            

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