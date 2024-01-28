Mardin'de 2 firari hükümlü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 2 firari hükümlü yakalandı. Şahıslardan birinin, “bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 19 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası, diğerinin ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.