Cezaevinden firar etmişti! Uyuşturucu satışı yaparken yakalandı

Kaynak: DHA
Cezaevinden firar etmişti! Uyuşturucu satışı yaparken yakalandı
Kocaeli’de cezaevinden firar eden hükümlü R.Ç., Gölcük ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 1 Şubat'ta firar eden R.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. R.Ç., dün akşam saatlerinde Gölcük'te uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. R.Ç.'nin üst aramasında 10 gram uyuşturucu bulundu.

'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak', 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'tutuklu ve hükümlünün kaçması' suçlarından toplamda 19 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası firari hükümlü, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

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