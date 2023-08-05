Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz' operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

KAYNAK: DHA
Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında bir grup terörist tespit edildi. Jandarma SİHA ile tespit edilen teröristler, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16’lar ve ATAK taarruz helikopterleri ile ateş altına alındı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinin katıldığı Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz operasyonu kapsamında, bu sabah 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı. (DHA)

bakan-yerlikaya-mardinde-3-terorist-etkisiz-hale-getirildi-5963-dhaphoto2.jpg

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Rüyada ofis görmek ne demek? Rüyada ofis görmek ne anlama geliyor? Rüya Tabirleri
Rüyada ofis görmek ne demek? Rüyada ofis görmek ne anlama geliyor?
İstanbul Valisi sığınmacıları ve kaçakları böyle savundu: 100 Türk vatandaşından 6’sı, 100 göçmenden 1’i suç işliyor Güncel
İstanbul Valisi sığınmacıları ve kaçakları böyle savundu: 100 Türk vatandaşından 6’sı, 100 göçmenden 1’i suç işliyor
Uzayda görüntülenen soru işareti görenleri şoke etti. NASA ne anlama geldiğini açıkladı Teknoloji - Otomotiv
Uzayda görüntülenen soru işareti görenleri şoke etti. NASA ne anlama geldiğini açıkladı
Veliefendi kundakçısı yakalandı. Marmaray köprüsünün altından çıktı Güncel
Veliefendi kundakçısı yakalandı. Marmaray köprüsünün altından çıktı
Evlilik tazminatı nedir? Evlilik tazminatı nasıl hesaplanır? Keşfet
Evlilik tazminatı nedir? Evlilik tazminatı nasıl hesaplanır?
Michy Batshuayi'den ayrılık kararı Spor
Michy Batshuayi'den ayrılık kararı
Aşırı sıcaklar asfaltı eritti Güncel
Aşırı sıcaklar asfaltı eritti