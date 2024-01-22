Mardin'de 4 yaşındaki kız çocuğu 7'nci kattan beton zemine çakıldı

Mardin'in Artuklu ilçesi, Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hazal Arya Homan isimli 4 yaşındaki kız çocuğu, Park Florya Apartmanı'nın 7’nci katındaki dairelerinin balkonunda oynadığı esnada dengesini kaybederek 7'nci kattan yere çakıldı. Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
112 acil sağlık ekipleri, Hazal Arya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Hazal Arya’nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.