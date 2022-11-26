﻿Mardin'de feci kaza. 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alakuş Mahallesi mevkisinde, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan 5 kişi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 2 kişinin tedavisi sürüyor. (AA)
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