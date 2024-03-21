Mardin’de hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Mardin’de hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı
Mardin’de hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin’in Mazıdağı-Derik kara yolunda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Derik istikametinden Mazıdağı istikametine doğru seyir halinde olan 33 AAF 366 plakalı hafifi ticari araç, sürücünün direksiyonun hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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