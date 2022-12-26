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Mardin'de parktaki bankları yakan 2 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis, bir parktaki oturma bankları ve kamelyaları kırarak ateşe veren 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi suçüstü yaparak gözaltına aldı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 22:11
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Mardin'de parktaki bankları yakan 2 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'de parktaki bankları yakan 2 şüpheli gözaltına alındı
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Nusaybin ilçesinde bazı kişilerin park ve yeşil alanları tahrip ettiği ihbarı üzerine, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden inceleme başlattı. Anlık olarak yapılan takip ve şikayetlerle, Fırat Mahallesi TOKİ Molla Osman Camii yanında bulunan bir parktaki oturma banklarını kırarak yakan ve parkı tahrip eden 2 kişi tespit edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi suçüstü yaparak 'Mala zarar verme' suçundan gözlem altına aldı. Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)

 

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