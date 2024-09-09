Mardin'de silahlı çatışma. 10 kişi tutuklandı

6 Eylül günü, kırsal Ortaköy Mahallesi’nde cadde ortasında daha önce aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında silahlı çatışma çıktı. Taş, sopaların da kullanıldığı kavgada M.Ç., F.Ç., A.R.Ç., N.Ç., S.Ç., A.Ç, U.Ç., M.Ç., A.Ç ve H.Ç. yaralandı.

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar şehirdeki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan F.Ç., kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 24 kişiden 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.