Mardin'de silahlı kavga! 1 ölü 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan Özmen Sitesi mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan iki grup, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. Çatışmada Engin Kaymaz ve R.K. (59) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Engin Kaymaz, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaymaz'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.