Mardin'de şimşekler geceyi aydınlattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mardin'de şimşekler geceyi aydınlattı
Mazıdağı'nda etkili olan sağanak yağış ile beraber gökyüzündeki şimşekler geceyi aydınlattı.

Yurdun batı bölgesinde sıcak havalar iyiden iyiye kendisini hissettirirken doğu bölümünde ise soğuk, yağışlı ve yer yer de karlı havalar dikkatleri çekiyor. Bölge halkı uzun yıllardır böylesi bir durum ile karşı karşıya kalmadıkları için şaşkınlıklarını her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.

Bu yerlerden birisi de Mardin oldu. Mazıdağı ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile beraber gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Bu anları gören vatandaşlar olayı cep telefonlarına kaydetti.

aw207570-01.jpg

aw207570-02.jpg

Son Haberler
AKP’li belediyelerde ihaleler yabancıya gitmedi. Taş bile TÜGVA’dan Gündem
AKP’li belediyelerde ihaleler yabancıya gitmedi. Taş bile TÜGVA’dan
Ünlü spor programı sunucusu çocuğa tecavüzden gözaltına alındı. Herkes şok oldu Spor
Ünlü spor programı sunucusu çocuğa tecavüzden gözaltına alındı. Herkes şok oldu
AKP’nin Atatürk’süz 19 Mayıs afişine vatandaş Atatürk portresi yapıştırdı Gündem
AKP’nin Atatürk’süz 19 Mayıs afişine vatandaş Atatürk portresi yapıştırdı
Türkiye Kominist Partisi'nden 19 Mayıs açıklaması Gündem
Türkiye Kominist Partisi'nden 19 Mayıs açıklaması
Seyir halindeki otomobil alev aldı Yerel Haberler
Seyir halindeki otomobil alev aldı
AKP'den geriye 2,4 milyar lira borç kaldı Gündem
AKP'den geriye 2,4 milyar lira borç kaldı