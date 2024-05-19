Mardin'de şimşekler geceyi aydınlattı

Yurdun batı bölgesinde sıcak havalar iyiden iyiye kendisini hissettirirken doğu bölümünde ise soğuk, yağışlı ve yer yer de karlı havalar dikkatleri çekiyor. Bölge halkı uzun yıllardır böylesi bir durum ile karşı karşıya kalmadıkları için şaşkınlıklarını her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.

Bu yerlerden birisi de Mardin oldu. Mazıdağı ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile beraber gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Bu anları gören vatandaşlar olayı cep telefonlarına kaydetti.