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Mardin’de terör operasyonu

Mardin’de terör örgütüne yönelik 4 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 12:50
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Mardin’de terör operasyonu gerçekleştirildi

Mardin’de terör operasyonu
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İHA’nın haberine göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Mardin Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekât Şube Müdürlükleri ile Kızıltepe TEM Grup Amirliği koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde; PKK, KCK’ nın Suriye yapılanması YPG, PYD terör örgütü içerisinde örgütsel faaliyet yürüten, terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

İcra edilen operasyonlarda ele geçirilen dijital dokümanların incelenmesi sonucunda örgütle irtibatlı olduklarına dair doküman bilgileri tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında aranma kaydı, ifade ve teşhis bulunan şahıslara yönelik, Kızıltepe ilçesinde yapılan operasyonda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan, 1'i serbest bırakılırken, 4 şahıs ise adli makamlarca tutuklandı.

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