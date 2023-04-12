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Mardin'de kaldırıma çıkan otomobil takla atarak ters döndü: 2 yaralı

Mardin'de bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı sonra takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:17
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Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı

Mardin'de kaldırıma çıkan otomobil takla atarak ters döndü: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Mardin'in Artuklu ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaldırıma çıkarak ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.50 sıralarında merkez Artuklu ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı kavşağında 20 AKY 24 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı, ardından da parkın istinat duvarına çarparak takla attı. Otomobil ters dönerek durabildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ve kaldırımdaki bir yaya yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak, trafik akışını tek yönden sağladı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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