Mardin'de uyuşturucuya 11 tutuklama

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçesinde 17 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Mardin'de uyuşturucuya 11 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Artuklu ve Kızıltepe ilçesinde ‘torbacı’ diye tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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Belirlenen 17 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 323 fişek ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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