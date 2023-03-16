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Mardin’i sağanak vurdu! İlkokulu ve evleri su bastı…

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağış sonrası kırsal Büyükboğaziye Mahallesi’ndeki bazı evler ile kırsal Küçükboğaziye Mahallesi İlkokulu’nu su bastı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 17:53
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Mardin'de yağmur etkili oldu. Küçükboğaziye Mahallesi İlkokulu ve evleri su bastı

Mardin’i sağanak vurdu! İlkokulu ve evleri su bastı…
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Kızıltepe'de etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nden geçen derenin taşmasıyla yakındaki birçok evi, su bastı.

Evlerdeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Kırsal Küçükboğaziye Mahallesi İlkokulu’nda sınıflar, suyla birlikte çamur içinde kaldı.

Okulun içi ve bahçesi, suyla doldu. Ana sınıfındaki eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Su baskınları nedeniyle şimdiye kadar can kaybı ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

(Kaynak: DHA)

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